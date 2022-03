Madeira SAD está na 'final four' da Taça de Portugal

O Madeira Andebol SAD garantiu esta tarde a presença na 'final four' da Taça de Portugal em andebol masculino ao vencer o Belenenses, no Pavilhão do funchal por 35-30.

Num jogo equilibrado a equipa madeirense foi para o intervalo a vencer pela margem mínima de 14-13, mas na segunda parte foi mais eficaz, vencendo por 21-17 e garantindo assim um lugar entre os quatro finalistas que irão discutir o troféu da época 2021/2022.

De referir que os madeirenses conseguiram tal feito, a final a quatro da Taça de Portugal, em 2017/2018.