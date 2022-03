Secretaria da Educação divulga 'teatro' feito nas escolas da Região

O Dia Mundial do Teatro será celebrado pela Direção Regional de Educação, através da Direção de Serviços de Educação Artística, com a divulgação de interpretações dramáticas com recurso a sketch’s, declamações, teatro de fantoches, marionetas, sombras chinesas, entre outras, realizados pelas escolas da Região.

Esta divulgação vai decorrer entre os dias 21 e 27 de Março, às 7h, 10h e 13 horas, nas plataformas do YouTube e Facebook da DSEA e da DRE.

A iniciativa mantém-se em formato digital devido aos constrangimentos decorrentes da pandemia covid-19. Foram 19 as escolas que aderiram ao projecto, com aproximadamente 229 alunos, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, sob a orientação dos respetivos professores responsáveis.

Além dos 19 vídeos dos trabalhos realizados pelos alunos, serão partilhados 3 testemunhos de profissionais ligados ao Teatro, com carreiras profissionais reconhecidas. Este desafio teve como objectivo ouvir as suas opiniões sobre o teatro na educação e sobre o teatro enquanto Arte.