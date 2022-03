Rajadas de vento muito forte ainda não afectam aeroporto

O vento forte previsto nas regiões montanhosas já soprou esta quinta-feira acima dos 100 km/h na zona do Areeiro. Na estação meteorológica do Chão do Areeiro foram registadas rajadas de até 107 km/h.

Também significativo foi o vento a passar pelo extremo leste da ilha, com rajadas de até 75 km/h no Caniçal/Ponta de São Lourenço.

Desta feita, o vento não tem implicado muito com a operacionalidade do Aeroporto, a julgar pelo registo máxima da rajada em Santa Cruz/Aeroporto (66 km/h).