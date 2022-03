Águas do Funchal nas redes sociais para "servir melhor os munícipes"

Assinala-se esta terça-feira, 22 de Março, o Dia Mundial da Água. Esta data fica também marcada pela estreia, institucional e oficial, da Águas do Funchal as redes sociais Facebook e Instagram.

Como explica a vereadora Nádia Coelho, em mensagem deixada nas plataformas digitais, "a entrada deste serviço nas redes sociais corresponde a mais um passo para aproximar os serviços camarários dos munícipes, dando a conhecer, em primeira mão, as nossas medidas para melhorar a gestão de um bem tão essencial como a Água".

Nádia Coelho adianta ainda que "o lançamento desta página no dia 22 de Março, Dia Internacional da Água, pretende demonstrar o empenho desta vereação na garantia da sustentabilidade do recurso, reforçando o compromisso para com as gerações vindouras", acrescentando que a Águas do Funchal estão, nas redes sociais, para "servir melhor os munícipes".

A vereadora esclarece ainda que a Águas do Funchal tem "uma equipa com 120 pessoas, cuja missão, diária e constante, é assegurar as necessidades de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais urbanas à população do concelho do Funchal, visando a prestação de um serviço de qualidade a nível técnico, económico, social e ambiental".

A concluir a sua mensagem e afirmando que conta com todos, a vereadora espera que esta entrada da Águas do Funchal, nas redes sociais, "contribua para o estreitar dos laços entre o município e o munícipe, na certeza de que teremos todos de contribuir para alcançar objectivos comuns, na defesa do recurso 'Água' e no garante da sustentabilidade económica e ambiental da actividade".