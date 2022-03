Exposição dedicada ao vime para ver no Espaço do Artesão

José Pedro Gouveia é dos poucos artesãos que ainda vai resistindo à profissão. A sua arte e mestria de trabalhar o vime está patente a partir de hoje e até 26 de Abril, no Espaço do Artesão, no Campanário, através de uma exposição.

São mais de 30 peças que mostram a versatilidade desta matéria-prima.

O artesão lamenta que poucos queiram aprender o ofício e que seja preciso exportar vime do Chile e de Espanha. Mesmo assim, vai resistindo e mantém a oficina aberta no Rochão, Camacha, onde recebe qualquer tipo de encomenda. Os novos tempos obrigam-no a inovar através de um estilo contemporâneo chegar a mais público.

A abertura da exposição contou com a presença do executivo municipal da Ribeira Brava. O vice-presidente Jorge Santos recorda a importância de preservar o trabalho em vime, considerado um património cultural, e transmiti-lo às gerações futuras. Entende ainda que este trabalho é “muito bem acolhido neste espaço que serve para promover a cultura e o artesanato e permitir que estes artesãos possam expor e escoar os seus produtos”.

Quase a celebrar um ano de actividade, o Espaço do Artesão já acolheu vários trabalhos e tem aumentado gradualmente o número de visitantes. Por isso, a ideia é “divulgá-lo a uma escala global para abranger outros mercados, sobretudo o turístico, de forma a levar as nossas tradições lá para fora”, afirma o vice-presidente.

A exposição é gratuita e pode ser vista até 26 de Abril, de segunda a sexta, entre as 09h00 e as 17h00, e ao sábado, das 10h00 às 18h00.