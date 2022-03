Despiste de mota provoca um ferido ligeiro na Ajuda

Um despiste de mota, esta manhã, provocou ferimentos ligeiros numa mulher.

O acidente aconteceu na Rua Vale da Ajuda, no Funchal, por volta das 11h15, mobilizando os Bombeiros Sapadores do Funchal, que se deslocaram ao local com uma ambulância.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.