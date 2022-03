Ryanair garante que não vai aplicar sobretaxa de combustível

A Ryanair, que se define como "a companhia aérea preferida em Portugal", acaba de assegurar a todos os seus clientes e visitantes portugueses que não cobrará sobretaxas de combustível em 2022, contrariamente à TAP, que confirmou na semana passada que pretende cobrar sobretaxas de combustível entre 3 a 25 euros por bilhete (dependendo da rota), a partir de Abril de 2022.

Para a companhia, estas sobretaxas de combustível irão penalizar não só os cidadãos portugueses, como o turismo português, sublinhando que a TAP, que recebeu mais de 3 mil milhões de euros em auxílios estatais dos contribuintes portugueses e ainda bloqueou slots no aeroporto de Lisboa (que não pode e não vai utilizar este Verão), "penaliza agora ainda mais os seus clientes com tarifas mais elevadas e sobretaxas desnecessárias de combustível".

A Ryanair assume que cobriu quase 80% das suas necessidades de combustível até Março de 2023 e assim garante que continuará a repercutir as tarifas mais baixas de/para os seus 6 aeroportos em Portugal, com uma garantia de zero sobretaxas de combustível para o Verão 2022.