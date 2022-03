"Não queremos estragar a semana a ninguém, mas a partir de hoje vamos pagar os combustíveis mais caros do país", começa por dizer Nuno Morna, da Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal Madeira.

E acrescenta: "Na fórmula de cálculo do preço de combustíveis na Madeira entram factores como o PE (preço Europa sem taxas), o AIB (adicional de incorporação de biocombustíveis), CT (sobrecusto de transporte), o ISP (imposto sobre os produtos petrolíferos) e o IVA (imposto sobre o valor acrescentado). Sobre resultado recai um custo adicional de 15%, resultado do famigerado PAEF, que continuamos todos, os madeirenses, a pagar. Ou seja, como os factores são cumulativos, temos uma tripla tributação: ISP, IVA sobre o valor do ISP e das demais taxas, e sobre isto tudo a taxa do PAEF, que incide sobre o preço final é inclui todos os outros impostos e taxas e taxinhas".

De acordo com Nuno Morna, "é pena que o Sr. Secretário da Economia não venha dizer nada".

Sempre que os preços baixaram é vê-lo em toda a comunicação social a verter lérias, como se lhe devêssemos um grande favor. Ainda há um mês era vê-lo, de peito inchado, admitir que os preços iam aumentar, mas que mesmo assim ficariam 9 a 11 cêntimos mais baratos que no continente. Acrescentava que o GR esgotara a capacidade de descer o ISP, como se este fosse o único imposto que pagamos nos combustíveis. Sobre o IVA, sobre os 15% do PAEF e outras taxas, nem uma palavra. Agora anda desaparecido. E gostávamos de o ouvir". Nuno Morna

E ilustra:

Açores (actualização mensal):

Gasolina 98: 1,805€

Gasolina 95: 1,654€

Gasóleo: 1,528€

Continente (pode haver variação entre diferentes postos de combustível):

Gasolina 98: 2,054€

Gasolina 95: 1,898€

Gasóleo: 1,809

Madeira (preços mais caros do país):

Gasolina 98: 2,101€

Gasolina 95: 1,956€

Gasóleo: 1,854€