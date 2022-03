Mais de 600 casos diários de covid

O número de novos infectados com covid-19 na Madeira registou um aumento face ao mês de Fevereiro, bem como de internamentos e mortes. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 22 de Março. A somar a esta situação, o fecho de atendimento a doentes respiratórios gera descontentamento. Leia tudo nas páginas 6 e 7 do nosso matutino.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para os 65% de perdas de água no Funchal. Autarquia vai investir 11,4 milhões em intervenções em 600 quilómetros de rede.

Saiba também que há um novo apoio para pagar água, luz e telefone e mobília. O Programa de Estabilidade Social substitui dois fundos e vai ajudar mais carenciados no pagamento de despesas correntes. Para os que forem para localidades menos povoadas há uma verba extra.

Numa outra nota, os números de Fevereiro registam apontam para uma quebra de 29% do desemprego face ao período homólogo. Ainda assim, a grande maioria não recebe subsídio.

"Taxista assaltado sob ameaça de arma branca" é o destaque dos 'Casos do Dia', para 'desvendar' na página 9.

