Cinema NOS Fórum Madeira exibe filme 'Quo Vadis, Aida?'

Na próxima sexta-feira, dia 25 de Março, o Cinema NOS Fórum Madeira, exibe pelas 19h00, o filme 'Quo Vadis, Aida?', de Jasmila Žbanić, nomeado para o LUX Prémio do Público 2022.

A entrada é gratuita, mas encontra-se limitada à capacidade da sala.

A iniciativa do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, em colaboração com o Centro Europe Direct Madeira, insere-se nos Dias do Cinema LUX, que leva a todo o país os três filmes nomeados do LUX – Prémio Europeu do Público para o Cinema.