'Dias do Cinema LUX' arrancam na Madeira a 25 de Março

A iniciativa 'Dias do Cinema LUX' decorre de meados de Março a 23 de Maio de 2022, com a exibição dos três filmes nomeados 'Flee' (A Fuga), 'Great Freedom' (Grosse Freiheit) e 'Quo Vadis, Aida?', legendados nas 24 línguas oficiais da UE e em todos os países da União.

Em Portugal, os 'Dias do Cinema LUX' arrancam a 25 Março (sexta-feira), pelas 19 horas, no Funchal, com uma sessão de cinema, de entrada livre e gratuita, no cinema NOS - Fórum Madeira, do filme Quo Vadis, Aida?.

Além disso, a Semana do Público LUX, com início a 28 de Março, apresentará os filmes nomeados em exibições simultâneas em várias cidades da UE, seguidas de uma sessão de perguntas e respostas com um ou dois representantes do filme (realizador, ator, por exemplo).

O público pode ainda votar no seu filme nomeado preferido para vencedor do 'LUX Prémio do Público de 2022'. Ao votar, os participantes têm a oportunidade de assistir à cerimónia de entrega do LUX Prémio do Público, que tem lugar em 8 de Junho no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.



Sobre o prémio LUX

O LUX - PRÉMIO EUROPEU DO PÚBLICO PARA O CINEMA (abreviado: LUX Prémio do Público) foi criado em 2020 e é atribuído, anualmente, pelo Parlamento Europeu e pela European Film Academy, em parceria com a Comissão Europeia e a Europa Cinemas.

O prémio baseia-se no antigo Prémio LUX, o prémio de cinema do Parlamento Europeu criado em 2007 como símbolo do empenho do Parlamento Europeu na cultura, e no People’s Choice Award atribuído pela European Film Academy.

Continua a construir pontes em toda a Europa - um dos objetivos do Prémio LUX -, divulgando filmes que abordam temáticas transversais ao debate público europeu.

O prémio visa reforçar os laços entre a política e os cidadãos, convidando os espetadores europeus a tornarem-se protagonistas ativos votando nos seus filmes favoritos.