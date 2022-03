Número de casos de covid-19 por 10 mil habitantes inferior à média nacional

Na Madeira, a 1 de Janeiro de 2022, o número de casos confirmados de covid-19 por 10 mil habitantes era de 860,9, inferior ao observado a nível nacional (1 365,8 casos por 10 mil habitantes), revela a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que publicou um novo (e último) 'Em Foco', no qual são abordados os efeitos da pandemia covid-19 na vida económica e social da Região.

Os municípios do Porto Santo e Câmara de Lobos destacavam-se por terem um rácio mais elevado, registando 1 151,2 e 1 048,7 casos confirmados por 10 mil habitantes, respectivamente. No polo inverso, encontravam-se os municípios da Calheta (255,6) e São Vicente (320,5). O Funchal, município mais populoso da Região, apresentava o quarto rácio mais elevado da Região (845,9 casos confirmados por 10 mil habitantes), permanecendo, no entanto, inferior à média nacional.

De acordo com a mesma fonte, até ao final de Dezembro de 2020, o número de casos confirmados de covid-19 por mês permaneceu abaixo de 1 000, sendo a sua evolução relativamente lenta desde o início do primeiro caso registado a 16 de Março de 2020. Porém, em Janeiro de 2021, logo após o Natal e o fim de ano de 2020, o número de casos confirmados mais do que triplicou relativamente ao mês anterior, atingindo 3 418 casos. Nos meses seguintes de 2021, iniciou-se uma trajectória de descida e, apesar dos aumentos registados em Agosto (1 033) e Novembro (1 747) de 2021, o número de casos permaneceu abaixo de 2 000 casos por mês. Em Dezembro de 2021, o número de casos confirmados por mês atingiu um valor máximo nesse ano de 6 731.

Dos 21 588 casos confirmados entre 16 de Março de 2020 e 1 de Janeiro de 2022, 1 674 eram de não residentes e a grande maioria residia nos municípios mais populosos: 8 949 no Funchal, 3 373 em Câmara de Lobos e 3 244 em Santa Cruz. Do total de casos confirmados desde o início da pandemia, 4 822 permaneciam activos a 1 de Janeiro de 2022.

A DREM revela ainda que o número acumulado de óbitos por covid-19 até 31 de Dezembro de 2021 foi de 134. No final de 2020 este número era de 14 e cresceu para 73 no final do 1.º semestre de 2021.