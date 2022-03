Vai faltar água no Caminho do Terraço e Caminho da Quinta

A Câmara Municipal do Funchal informa que, amanhã, das 14h00 às 18hh0, será necessário interromper o abastecimento de água no Caminho do Terraço e Entrada do Terraço.

Em causa as intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase (Zona Piloto).

Já, na quarta-feira, 16 de Março, entre as 09:00 e as 17:00, e também devido a estas intervenções, haverá interrupção do fornecimento de água, no Caminho da Quinta.