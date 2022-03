CMF interrompe abastecimento de água no Caminho da Terra Chã

A Câmara Municipal do Funchal informa que irá proceder à interrupção do abastecimento de água amanhã, terça-feira, 8 de Março, entre as 16h00 e as 00h00, em vários arruamentos de Santo António.

As intervenções a efectuar no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água, associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase (Zona Piloto), são as razões invocadas.

Esta intervenção irá afetar os seguintes arruamentos: Caminho da Terra Chã; Caminho da Ladeira (até Casas Próximas); Caminho do ribeirinho; Caminho das Romeiras (entre o Caminho da Igreja e a Junta de Freguesia) e Caminho de Sto. António (até ao antigo restaurante Garfo).

A CMF aproveita para transmitir aos munícipes que fará os possíveis para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção.