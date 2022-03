Interrupção do abastecimento de água no Caminho do Poço Barral

A Câmara Municipal do Funchal informa que o abastecimento de água no Caminho do Poço Barral será interrompido este sábado, 12 de Março, entre as 14 e as 18 horas, para efectuar intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das Redes de Água, associado ao sistema de telegestão existente no concelho do Funchal.

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água são:

• Caminho do Poço Barral;

• Entrada 43 do Caminho do Poço Barral;

• Azinhaga do Poço Barral;

• Entrada 68 do Caminho do Poço Barral;

• Travessa do Tanque;

• Entrada do Tanque;

• Caminho do Pico do Funcho;

• Escadas do Pico do Funcho.

A autarquia garante que as Águas do Funchal "farão o possível" para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção.