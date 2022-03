Há 38 anos que a temperatura do ar no Funchal não era tão baixa

Há quase quatro décadas que a temperatura do ar na baixa do Funchal – Observatório – não era tão baixa quanto a registada hoje às 09:00 (9.6 ºC). É preciso recuar até 1984 para encontrar registos da temperatura ainda mais baixo ao registado hoje (até às 12:00) na estação do Observatório do Funchal, então com o extremo da temperatura do ar a descer aos 7.4 ºC. O mesmo registo ‘de bater o dente’ havia sido registado precisamente três anos antes, quando no ‘quente’ Dia dos Namorados fora também registado, então pela primeira vez, a temperatura mínima mais baixa no Funchal desde que há registos (7.4 ºC).

No mês de Março só no dia 11 e no ano de 1972 a temperatura do ar arrefeceu até aos 7.7 ºC, revelou ao DIÁRIO Victor Prior, delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira.

Temperaturas mínimas bateram recordes Frio extremo ‘congelou’ estação meteorológica do Pico do Areeiro Orlando Drumond , 14 Março 2022 - 08:54

As temperaturas mínimas hoje registadas são valores recordes deste Inverno na Região.