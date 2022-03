V Volta à Madeira pelo Caminho Real 23 arranca a 9 de Abril

A Associação do Caminho Real da Madeira (ACRM) promove, com início no sábado, dia 9 de Abril, a 5ª volta à ilha pelo Caminho Real 23 com a duração de 8 dias, convidando à participação os seus associados e outros entusiastas do pedestrianismo.

Esta iniciativa, que tem vindo a ser organizada pela ACRM durante a interrupção lectiva da Páscoa, terá este ano início em Ponta Delgada e percorrerá pelo litoral os mais de 200 km do Caminho Real 23 no sentido contrário aos ponteiros do relógio, passando por 10 concelhos e 37 freguesias, numa redescoberta da nossa história, património e cultura.

Os caminheiros registarão a sua passagem na rede de parceiros que a ACRM tem estabelecida por toda a ilha, utilizando para o efeito a 'Credencial do Caminheiro' que constitui um passaporte individual onde serão apostos selos a certificar a passagem nas diferentes localidades.

AGENDA

Dia 1 – Sábado 9/Abril - Ponta Delgada (Igreja) – Porto Moniz (Igreja) – 33 km

Dia 2 – Domingo 10/Abril - Porto Moniz (Igreja) – Lombada dos Marinheiros (Capela) – 27 km

Dia 3 – Segunda-feira 11/Abril - Lombada dos Marinheiros (Capela) – Estreito da Calheta (Igreja) – 20 km

Dia 4 – Terça-feira 12/Abril - Estreito da Calheta (Igreja) – Ponta do Sol (Igreja) – 20 km

Dia 5 – Quarta-feira 13/Abril - Ponta do Sol (Igreja) – Funchal (Sé) – 30 km

Dia 6 – Quinta-feira 14/Abril - Funchal (Sé) – Machico (Igreja) – 29 km

Dia 7 – Sexta-feira Santa 15/Abril - Machico (Igreja) – Santana (Igreja) – 27 km

Dia 8 – Sábado 16/Abril - Santana (Igreja) – Ponta Delgada (Igreja) – 26 km

Os interessados poderão pedir informações pelo e-mail [email protected] ou através da página do Facebook 'Caminho Real da Madeira'.