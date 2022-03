Neve dificulta saída de casa a algumas famílias no Funchal

A neve caiu em zonas pouco usuais da capital madeirense. Uma noite de temperaturas negativas que acabou por dificultar e até impedir, esta segunda-feira, a saída de algumas famílias das suas habitações “para o emprego ou para levar os filhos às escolas”, indicou o vereador com o pelouro da Protecção Civil na Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira.

Na freguesia do Monte ou no sítio da Estrela – estrada de ligação ao Curral das Freiras – foram as localidades onde mais se sentiram estes condicionamentos. O conselho do autarca é que as pessoas “aguardem um pouco” e não corram riscos.

"O nosso conselho é que aguardem um pouco. Sei que é complicado, porque existem horários de trabalho para cumprir, mas peço alguma flexibilidade das entidades patronais e das próprias escolas", vincou Bruno Pereira, pedindo que se evitem "riscos desnecessários".

Já se houver mesmo necessidade de as pessoas saírem – ou não conseguirem permanecer em casa até à situação acalmar – a sugestão é que entrem em contacto com os serviços para que se desenvolva “a melhor solução” para ajudar essas pessoas.

Autocarro retido entre o Vasco Gil e a Estrela ‘Minibus’ – apenas com o condutor - que ia fazer transporte escolar ao Curral das Freiras está ‘preso’ desde as 07:00

Não tentem sair de casa sem as viaturas devidamente preparadas, como as correntes nos pneus, sobretudo nas zonas onde existem níveis de neve de maior espessura. Bruno Pereira, vereador da Câmara Municipal do Funchal

O cenário, por sinal pintado de branco, não é drástico. É assim “normal” que ao longo do dia, “com o aumento da temperatura e com a queda de chuva” a neve venha a se dissipar a quotas mais baixas. A este propósito, Bruno Pereira admite que estes episódios “ocorrem episodicamente” e a quotas muito superiores, “onde não existem casas”, sendo que nesses casos a solução passa por “cortar estradas”.

Estrada para o Curral das Freiras está interdita A estrada de entrada e saída ao Curral das Freiras esteve interdita durante grande parte da manhã, estará agora a ser encerrada ao trânsito devido à acumulação de gelo.

“Quando ocorre numa quota mais inferior torna-se um pouco mais difícil de resolver estes assuntos, porque não é um cenário muito normal”, sublinha o vereador, explicando, por exemplo, o facto de alguns equipamentos não funcionarem no Funchal, como as lâminas limpa-neve “pelas características orográficas do Funchal” e pelos próprios “arruamentos estreitos”, ou seja, “é sempre um cenário difícil”.

Além da neve, a informação que Bruno Pereira dispõe até agora “é que ocorreram alguns pequenos deslizamentos de terras” e a força do vento também fez desprender alguns galhos de árvores.

Portanto, as situações “mais complicadas” prendem-se mesmo com “a questão da mobilidade atendendo à neve que caiu durante a noite”.