MSC Cruzeiros eleita a “Escolha do Consumidor 2022” pelo quinto ano consecutivo

A MSC Cruzeiros recebeu, pelo quinto ano consecutivo, a distinção “Escolha do Consumidor 2022 “na categoria “Cruzeiros” pela Consumer Choice - Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor, no universo das mais de 140 marcas selecionadas pelos Portugueses.

Esta distinção demonstra, uma vez mais, o compromisso da MSC Cruzeiros em elevar a experiência de cruzeiros, tornando-a única e inesquecível. A companhia tem trabalhado continuamente para tornar a experiência de cada viajante ainda melhor e segura, tendo como pilares fundamentais a segurança, a inovação e a sustentabilidade.

Nesta décima edição dos prémios “Escolha do Consumidor”, a Consumer Choice deu a conhecer as melhores marcas em Portugal, com base no grau de satisfação e recomendação que proporcionam aos portugueses. No processo de avaliação deste ano foram realizadas mais de 259 mi avaliações junto de 936 marcas de diferentes setores, sendo a MSC Cruzeiros a marca mais votada na categoria ‘Cruzeiros’. Com um índice de satisfação global de 84,97 %, a MSC Cruzeiros confirma a preferência dos portugueses num ano marcado pela pandemia, onde também foi possível concluir as novas exigências dos consumidores com as marcas.

De entre os atributos dos objetos de avaliação, destacam-se os mais valorizados pelos consumidores: segurança em viagens; esclarecimento sobre o que está incluído no pacote; saneamento; destinos, rotas e esclarecimentos de todas as rotas; qualidade da acomodação; flexibilidade nas alterações de reservas; conforto do espaço; disponibilidade de pessoal; transparência das informações e serviços e atividades a serem realizados- vários dos pilares fundamentais que fazem da MSC uma experiência de cruzeiro única.

Recorde-se que numa primeira fase, os consumidores identificam quais os atributos que mais valorizam na sua relação com as marcas e depois fazem a sua avaliação através de metodologias de avaliação mais apropriadas (experimentação de produtos, cliente mistério, auditorias online, entre outros). As marcas premiadas pelos consumidores são as marcas que melhor completaram os atributos exigidos e valorizados pelos consumidores durante 2021 e que após avaliação atingiram os graus de satisfação mais elevados.