Comissão Regional de Paulo Cafôfo eleita com 94% dos votos

O segundo dia de Congresso do PS-Madeira começou com a eleição dos órgãos do partido.

Perante um saba a abarrotar, no Centro de Congressos da Madeira, Jacinto Serrão acaba de revelar que a lista para a Comissão Regional, encabeçada por Paulo Cafôfo foi eleita por 94% dos votos. A Comissão de Jurisdição, liderada por Andreia Caetano teve idêntico resultado.

Neste momento, começa a sessão de encerramento do XX Congresso regional do PS, que conta com intervenções de José Carneiro, em representação do secretário-geral do partido, António Costa, e de Sérgio Gonçalves, novo presidente do PS-Madeira.

A cadeiras foram colocadas, na sala, com um nova disposição. Ontem estavam alinhadas de frente para o palco. Hoje estão em forma semicircular, com o palco ao centro (este no mesmo local).

Jacinto Serrão agradeceu aos participantes e os membros da Comissão Organizadora, pelo empenho na organização do evento.

As mulheres Socialista da Madeira apresentaram um voto de solidariedade para com a Ucrânia.