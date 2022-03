Fu Yu segue em frente no Smash de Singapura

A jogador portuguesa Fu Yu (40.ª do ranking mundial) eliminou hoje a sueca Christina Kallberg (122.ª) e juntou-se assim a João Geraldo e Shao Jieni na roda de 32 do Smash de Singapura, etapa do circuito mundial de ténis de mesa,

A olímpica portuguesa, radicada na Madeira e casada com o mesatenista madeirense Duarte Fernandes, terá agora como adversária na próxima eliminatória, agendada para segunda-feira, a francesa Jia Nan Yuan (67.ª).

Ainda no dia de hoje o português Tiago Apolónia (n.º 57) não conseguiu ultrapassar o chinês Fan Zhendong, n.º 1 do mundo e vice-campeão olímpico, tendo perdido por 1-3.

Já na competição de pares, João Geraldo e o senegalês Ibrahima Diaw foram afastados pelos suecos Anton Kallberg / Truls Moregard, com quem perderam por 0-3, enquanto a dupla lusa João Monteiro/Tiago Apolónia terão pela frente a dupla francesa formada por Emmanuel Lebesson / Alexandre Cassin, num jogo que está marcado para este domingo.

Voltando à prova de singulares de referir que Shao Jieni (57.º) tem como adversária na ronda de 32 a porto-riquenha Adriana Diaz (11.º) enquanto João Geraldo, que eliminou na primeira ronda o n.º 3 do Mundo, o brasileiro Hugo Calderano, vai defrontar o sueco Kristian Karlsson (28.º).

De referir que esta etapa do circuito mundial ficou marcado pelo regresso do olímpico madeirense, Marcos Freitas, á competição, depois de uma ausência devido a lesão. Na primeira ronda do mapa final de singulares Marcos mediu forças com o n.º 2 do Mundo Ma Long tendo perdido por 1-3 (5-11, 11-5, 3-11 e 5-11).