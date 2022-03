Euro segue abaixo de 1,11 dólares em mínimos de 20 meses

O euro caiu hoje e negociou abaixo de 1,11 dólares, o nível mais baixo dos últimos 20 meses, devido à intensificação da guerra na Ucrânia, que pode prejudicar a economia europeia.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1096 dólares, quando na terça-feira à mesma hora negociava a 1,1112 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1106 dólares.

Nos mercados tem aumentado a preocupação com as consequências na economia e, em particular, na inflação de uma guerra prolongada na Ucrânia.

Os investidores têm evitado o risco e refugiam-se no dólar, com o euro a cair para um nível que não era visto desde junho de 2020.

Hoje, foi anunciado que a taxa de inflação homóloga na zona euro atingiu 5,8% em fevereiro, mais sete décimas em relação ao mês anterior, segundo uma estimativa divulgada pelo Eurostat.

A invasão russa da Ucrânia tem aumentado ainda mais os preços da energia, que já estavam a subir bastante antes do conflito.

Há também uma redução das expectativas quanto a uma subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE) este ano.

Nos Estados Unidos, o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmou no Congresso que vai propor uma subida das taxas de juro de 0,25% na reunião do banco central norte-americano que terá lugar nos dias 14 e 15 de março.

A moeda europeia negociou entre 1,1057 e 1,1136 dólares.