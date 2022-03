"Eleições regionais serão o momento-chave"

Gonçalo Aguiar é quem está a apresentar a moção de estratégia global com que Sérgio Gonçalves se apresenta aos militantes do PS, no XX Congresso regional, que se regional, que acontece no Centro de Congressos da Madeira.

O também secretário-geral do partido, que será recandidato ao cargo, explica que a “moção, que se intitula Pela Madeira, Competência e Compromisso, tem por objectivo primordial preparar o partido para que os militantes se sintam nele representados” e coloque o PS “em condições de poder chegar a 2023 e almejar a Governação Regional”, algo que, garante, “está claramente ao alcance” dos socialistas.

“O Partido Socialista é na Madeira o único partido que representa a alternativa à governação regional, governação esta que, apesar de contar com a bengala do CDS, se mostra em esforço e é incapaz de resolver os problemas dos madeirenses”.

Gonçalo Aguiar diz eu o PS tem conseguido preservar o seu eleitorado e deu o exemplo de várias vitórias, nomeadamente, em autarquias.

Sérgio Gonçalves representará “um salto qualitativo muito significativo na governação regional”.

“Infelizmente alimentar aparelhos partidários é o que PSD e CDS fazem cá na região. Sendo o CDS, que tanto criticava o PSD, hoje é na realidade o maior defensor do governo, atravessando-se muitas vezes à frente para garantir as suas nomeações.”

Ao contrário, “o PS-Madeira tem mostrado capacidade para atrair quadros qualificados.”

Gonçalo Aguiar lembra eu a Região tem vivido “momentos de grandes dificuldades, provocados pela pandemia COVID-19 que nos trouxe uma crise económica e social sem paralelo”. “Infelizmente, por muito que PSD e CDS procure abafar os erros da governação, o que se vê é uma Região na cauda do País, é uma Região onde os índices de desenvolvimento estão muito aquém do que era esperado. A responsabilidade está bem identificada, na região só o PSD, agora com o CDS governaram, por essa razão não há dúvidas de quem é a responsabilidade, e por essa razão também é tempo de nos darem a oportunidade para poderem vivenciar uma nova forma de fazer política, virada única e exclusivamente para as pessoas.”

"As eleições Regionais em 2023 serão o momento chave para decidir se, por um lado querem manter um Governo Regional que já não tem nada de novo a apresentar, e não consegue atenuar a degradação social e económica na RAM, ou se por outro lado, querem uma nova esperança, dando oportunidade ao PS Madeira de empreender uma transformação política, uma nova dinâmica de crescimento e coesão territorial, mais rendimento e mais igualdade de oportunidades"