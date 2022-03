Eleições do círculo eleitoral da Europa decorrem este fim-de-semana

Hoje e amanhã decorre a repetição dos votos presenciais para as eleições do círculo eleitoral da Europa da Assembleia da República nas respectivas Embaixadas e Consulados de Portugal, entre as 8 e as 19 horas (hora local).

Só podem exercer o voto de forma presencial os emigrantes que fizeram o pedido para esse tipo de modelo.

O presidente do Centro Cultural e Desportivo de Londres, o madeirense José Manuel Sousa, adiantou que, no caso do Consulado Geral de Portugal em Londres, só estavam inscritos 23 eleitores para votarem de forma presencial.

"Ainda não recebi a minha carta na para exercer o direito de voto nestas eleições para a Assembleia da República. Não sei o que se passa. Uns já receberam, outros ainda não", disse a emigrante madeirense Zita da Silva.

Os votos enviados por carta só contam os que forem recebidos até o dia 23 de Março. Os resultados das eleições do círculo da Europa serão conhecidos no dia 25 de Março.

Os locais onde pode ser exercido o direito de voto podem ser consultados na página da Comissão Nacional de Eleições.