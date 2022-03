Escola Bartolomeu Perestrelo recebeu Sérgio Marques para 'Ciclo de Encontros'

A Escola Bartolomeu Perestrelo, dando sequência ao 'Ciclo de Encontros' que está a desenvolver, em consonância com o seu projecto educativo de escola – 'Construir Sonhos' –, recebeu o deputado à Assembleia Legislativa da República, e antigo eurodeputado, Sérgio Marques, que promoveu um debate orientado para os alunos do 9.º ano de escolaridade, subordinado ao tema: 'Desafios Atuais da União Europeia'.

O evento decorreu, ontem, 8 de Março, no auditório da instituição.

A actividade realizada iniciou-se com um enquadramento do contexto político actual, destacando-se as consequências do conflito militar em curso - considerando a situação vivenciada pela Ucrânia -, diferenciando-o do percurso de paz que se vivia na Europa.

No decorrer do evento, os discentes foram sensibilizados para os valores inerentes à democracia, liberdade, paz, respeito pelos direitos humanos, enaltecendo-se também a imperativa necessidade de cooperação entre os países, visando o seu desenvolvimento económico e científico.

Houve igualmente lugar a um momento de debate, de forma a esclarecer os discentes sobre a 'Cidadania Europeia', o trabalho desenvolvido por um eurodeputado, aludindo-se ainda aos múltiplos organismos e programas ao dispor dos jovens – e dos madeirenses na sua generalidade –, mecanismos que podem assumir um impacto significativo na definição do futuro dos mesmos, concretamente em termos profissionais.

A Escola Bartolomeu Perestrelo, procurou, desta forma, desencadear instrumentos promotores de integração europeia, de forma a responder a necessidades específicas, individuais e coletivas, visando uma inclusão plena. As práticas desenvolvidas pela Escola, cujo principal enfoque são os seus alunos, contribuem para o seu reconhecimento como Instituição integrada na rede de 'Escolas Associadas da UNESCO'.