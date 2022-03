Presidente italiano Sergio Mattarella reduz o seu salário em 60.000 euros

O Presidente da República italiano, Sergio Mattarella, pediu ao Ministério da Economia e Finanças que reduza em 60.000 euros o salário que recebe enquanto chefe de Estado, fixando o seu salário anual em 179.835 euros brutos.

Mattarella, que foi reeleito Presidente a 29 de janeiro, apesar de ter manifestado a intenção de se "aposentar", pediu uma redução da verba que lhe é destinada, calculada por lei com base na pensão que recebe pelos seus anos como professor universitário, foi ontem divulgado num comunicado.

O Presidente confirmou também que no seu novo mandato, que tem a duração de sete anos, não será aplicada ao seu salário pessoal a atualização com base no índice de preços ao consumidor, o que representaria um aumento de cerca de 16.000 euros.

Sergio Mattarella, que já tinha reduzido o seu vencimento no primeiro mandato como chefe de Estado, também não receberá, nem agora, nem futuramente, a pensão vitalícia como ex-deputado, segundo a nota.

Em maio passado, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, renunciou ao salário correspondente ao exercício do cargo, de cerca de 110.000 euros ilíquidos por ano, de acordo com a documentação publicada no Portal de Transparência do Governo.