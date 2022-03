"Afinal existem "cowboys" na Europa?"

Não me recordo de alguma vez ter feito comentários sobre uma guerra, até porque não é um assunto deveras interessante, talvez mesmo desencorajante para ser falado ou escrito. Excepções á parte, ... o que é incontestável será o facto de qualquer guerra nascer sempre num desentendimento, que não é filtrado, depurado ou trabalhado para se poder desenvencilhar ou ultrapassar. No reino animal existem pequenas guerras e há animais que matam outros animais! Mas matam para se alimentarem ... o que é perfeitamente legítimo e natural! Mas, no reino animal existem alguns deles, que atacam e matam, sem qualquer necessidade fisiológica ou justificação referenciada. O urso, que é um animal poderosíssimo, ataca por vezes, sem qualquer explicação reconhecida, ou seja, ataca sem ser para se alimentar ou para se defender. Será que existem “ursos” por entre os elementos da espécie humana?

É evidente que, antes de qualquer guerra virar instalada, existem conflitos, discórdias e motivos, que, qualquer um dos lados ou até terceiros podem fabricar. Agora, na medida em que se passa da teoria á prática, não é para qualquer um dos intervenientes, ... assim de ânimo leve ... que tal venha a acontecer, sem serem considerados os impedimentos possíveis, os resultados prováveis e os efeitos reais dessa realidade no terreno. Já não estamos na Idade Média!

Existe uma frase interessante, dum pensador muito atento, que diz assim: - “Se há um idiota no poder, é porque aqueles que o elegeram estão bem representados”! Com se conhece, infelizmente, no mundo actual, existem alguns países supostamente “saudáveis”, atestando uma sanidade mental desconhecida, que acham normais estas situações de confronto real e ainda mais, legítimas! Talvez e também pela mesma razão, que o normal e o anormal, dependem sempre das capacidades oftalmológicas dos intervenientes ... e, um olho humano, sendo um prolongamento do cérebro, pode ver diferente uma coisa que é igual para todos os outros!

Se tudo isto acontece 20 anos após o início do século XXI, num planeta global em expanção técnica e cultural, ... embora desencadeando alguma destruíção do seu património físico natural - destruíção maioritariamente patrocinada pelos mesmos países se que acham com mais imunidade do que os outros - e todos os conhecemos “de ginjeira”... se isto está a acontecer em 2022, vamos voltar a conviver com novas guerras, com justificações e argumentos, os mais improváveis e disparatados e também, com os resultados mais inesperados ou imprevisíveis!

Como é que este mundo se permitir viver, exposto a meia dúzia de energúmeros, que comandam meia dúzia de países - onde alguém os elegeu para governarem - e que, aparentemente sem motivos, são capazes de desencadear desastres bélicos, catastróficos e inesperados para a maioria da humanidade?

Julgava que os cowboys só existiam nos States, ... mas afinal também os temos aqui pela Europa!