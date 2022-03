Espaço do Artesão acolhe exposição dedicada ao vime

O Espaço do Artesão acolhe, a partir de segunda-feira, 14 de Março, uma exposição dedicada ao vime.

Os trabalhos são da autoria de José Pedro Gouveia que toda a vida se dedicou a este ofício. Ao longo de 70 anos de profissão, já fez de tudo um pouco e continua a inovar.

Ao design tradicional que sempre marcou o sector do vime, junta agora um pouco de modernidade em busca de criações arrojadas e contemporâneas.

Em exposição terá mais de 30 peças, com destaque para mesas, cadeiras, baús, garrafas e copos empalhados, cestos de piquenique e carteiras de senhora, entre outros.

A inauguração está marcada para as 11 horas e contará com a presença do executivo municipal.