Exposição 'Arquivista IA: Antologia de Franciscos Francos' estreia a 15 de Março

A exposição 'Arquivista IA: Antologia de Franciscos Francos', da autoria de Nestor Pestana, será inaugurada a 15 de Março, no Museu Henrique e Francisco Franco.

Arquivista IA é uma exposição multimídia onde se apresentam cinco narrativas ficcionais, escritas por Nestor Pestana, em colaboração com a Inteligência Artificial GPT-3. Cada narrativa é acompanhada por uma impressão fotográfica, produzida em Unreal Engine, e uma escultura.

As esculturas foram produzidas a partir de programas de modelação 3D, impressão 3D e tecnologias de fresagem CNC, utilizando materiais como gesso, resina, fibra de vidro e ferro. Algumas esculturas também incorporam som e animação. São também apresentados materiais de investigação, que serviram de base para o desenvolvimento conceptual e material do projecto.

Arquivista IA foca-se nas lacunas históricas de um evento em particular, a exposição de Boston que o escultor madeirense Francisco Franco participou com Picasso, em 1927. Não se sabe ao certo que obras expôs, se chegou a ir a Boston, se contactou com Picasso e se esta exposição influenciou de alguma forma a sua vida e carreira artística.

Colaborando com a inteligência artificial GPT-3, o artista Nestor Pestana preenche essas lacunas com histórias alternadas. Para cada uma delas, um desenrolar de eventos diferentes daqueles que conhecemos, todos acontecendo simultaneamente num multiverso de possibilidades. Através de um arquivo metafísico, são apresentados artefactos representativos destas histórias, também eles existindo num multiverso de possibilidades.

Sobre o artista

Nestor Pestana é luso-venezolano e reside em Londres, U.K. É artista multimídia e investigador na área do design de ficção. Tem vindo a lecionar em universidades como a University of Applied Arts Vienna, University of the Arts London (LCC) e a Royal College of Art. Possui licenciatura em Design pela Universidade de Aveiro e mestrado em Design Interactions pela Royal College of Art.

Através da sua prática artística, Nestor Pestana desenvolve projetos de índole investigativa, com foco nas tecnologias emergentes e nas suas relações com a natureza e o ser humano.

Tirando partido de metodologias de worldbuilding e storytelling, cada projecto conta uma história de um (im)possível futuro ou passado, de um mundo paralelo ou de um presente alternado, mas que no fundo questionam pressupostos e concepções do nosso dia-a-dia.

Estas histórias são contadas através de objectos, esculturas, vídeos, projecções e instalações, que no seu conjunto convidam a viagens espaço-temporais, sempre através do conto.

Tem exposto internacionalmente, com destaque para: Museum of Lost and Found Potential - Londres 2019; Authentic Fictions - DLab Gallery, Tóquio 2019; Plumial Space - London College of Fashion, Londres 2018; Night school on Anarres - Somerset House, Londres 2016; Economics of Uncertainty - Bienal de Veneza, Veneza 2014.

O seu trabalho tem sido reconhecido e premiado pela Royal College of Art, Wellcome Trust e pela YouFab Global Creative Awards.