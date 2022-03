Exposição de Teresa Gonçalves Lobo "transfigura" Assembleia da Madeira

Foi inaugurada esta quinta-feira, 10 de Março, a exposição 'Da Raiz ao Núcleo' da artista plástica Teresa Gonçalves Lobo na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM). O evento de abertura contou com a presença do presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, e com a intervenção de Marcelino Castro, coordenador do centro de estudos IDEIA - Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia.

Marcelino Castro aproveitou a ocasião para descrever a pintura da artista madeirense, destacando que a Assembleia "está belíssima" e até "transfigurada", acrescentando que a exposição faz "lembrar um campo onde as coisas crescem".

A mostra, composta por cerca de duas dezenas de obras, ficará patente na ALM até 31 de Julho.

Confira a intervenção do coordenador do centro de estudos IDEIA na íntegra: