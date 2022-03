Aviso de agitação marítima forte estendida até às 6h00 de amanhã

A Capitania do Porto do Funchal reforçou o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira até às 6h00 de amanhã, 12 de Março, quando o anterior aviso emitido ontem à tarde era até às 18h00 de hoje.

Assim, na nota emitida ao início desta manhã, mantêm-se todos os indicadores previstos, pelo que a recomendação aos proprietários e armadores das embarcações são as mesmas, devem adoptar as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.

O vento será de quadrante Norte bonançoso a moderado, sendo quadrante Oeste no início e no final da tarde, tornando-se de Oeste/Noroeste, bonançoso a moderado a partir da noite.

A visibilidade será boa, por vezes moderada até meio da manhã.

Já a ondulação na costa Norte terá ondas de Noroeste com 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros a partir do meio da manhã, enquanto que na costa Sul as ondas de Oeste/Sudoeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros, a partir do meio da manhã na parte Oeste da ilha da Madeira.