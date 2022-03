Dois feridos em colisão entre autocarro e mota no Funchal

Um acidente envolvendo um autocarro e uma mota, ocorrido no Caminho do Palheiro, nas proximidades do miradouro Vila Guida, provocou dois feridos.

O sinistro deu-se por volta das 14h20, tendo sido mobilizada para o local uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que socorreu um rapaz e uma rapariga, ambos de 18 anos, que seguiam na mota.

Foram encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, apresentando ferimentos aparentemente ligeiros.