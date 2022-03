Abastecimento alimentar não está em risco mas são precisos apoios

A Confederação Europeia dos Produtores de Milho (CEPM) garantiu hoje que o abastecimento alimentar da Europa não está em risco, face à guerra na Ucrânia, mas pediu apoios perante o aumento dos custos de produção.

"Só a Ucrânia é responsável por 110 milhões de toneladas de produção de culturas arvenses [cereais, oleaginosas e proteaginosas], das quais 90 milhões de toneladas se destinam à exportação", apontou, em comunicado, a CEPM.

Em conjunto, a Rússia e a Ucrânia representam 30% do comércio mundial de cerrais.

Perante isto, a confederação garantiu hoje que "não há risco de escassez para o abastecimento alimentar dos Europeus". Contudo, ressalvou que são precisos apoios para o setor, uma vez que os produtores estão deparados com desequilíbrios económicos gerados pelo conflito.

A curto prazo, "existe um risco real de explosão dos custos de produção, dos preços dos fatores de produção (especialmente fertilizantes) e dos custos energéticos", apontou.

Assim, a CEPM defendeu ser urgente "reexaminar as escolhas coletivas a nível europeu para dar aos agricultores os meios para produzir", notando que a estratégia 'Farm to Fork' (Do Prado ao Prato) deve ser repensada.

Os produtores estão obrigados a colocar 4% das terras em pousio, mas exigem a restauração da flexibilidade nas explorações, de modo a responder aos desafios da produção.

"A diminuição da produção agrícola seria uma loucura tendo em conta as necessidades de alimentar pessoas, proteger o poder de compra dos consumidores e preservar a paz mundial. O aumento da produção no setor das culturas arvenses é também uma resposta às necessidades do setor pecuário, que também será duramente atingido pelo aumento dos preços", considerou.

Por outro lado, os produtores de milho defendem a continuação do apoio financeiro público à inovação para acelerar o desenvolvimento de novas soluções, como técnicas de melhoramento de plantas.

A CEPM pediu ainda aos líderes políticos europeus que, "sem demora", voltem a colocar o foco no desenvolvimento da capacidade de produção.

Esta confederação representa cerca de 90% da superfície de milho semeada na Europa, numa área total de 15 milhões de hectares, sendo nove milhões de hectares dos quais de grão de milho e seis de milho de silagem.

A estes somam-se 240.000 hectares de outras produções.

Alemanha, Bulgária, Espanha, França, Hungria, Itália, Polónia, Portugal, Roménia e Eslováquia integram a CEPM.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou, pelo menos, 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.