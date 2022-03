Queda no interior de autocarro no Funchal deixa mulher ferida

Uma mulher com cerca de 60 anos sofreu uma queda, há instantes, no interior de um autocarro que circulava no Arieiro, na Praia Formosa, Funchal.

A vítima queixava-se de dores na zona da anca e cóccix, tendo sido socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que procederam ao seu encaminhamento para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.