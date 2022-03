Porto Santo acolheu lançamento da segunda edição do livro 'Angola Missão (Im)possível'

O executivo municipal do Porto Santo esteve presente no lançamento da segunda edição do livro 'Angola Missão (Im)possível', que teve lugar, no passado dia 10 de Março, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e que teve o apoio da Assembleia Municipal.

O livro, da autoria de José Francisco Rica, fala principalmente da guerra de Angola e dos seus momentos de aflição. Aborda a ponte aérea que se estabeleceu entre Angola e Portugal para o transporte dos milhares de portugueses que então regressaram à metrópole.

A obra apresenta ainda um grande espólio de documentos e fotografias da época.

Sobre o escritor

José Francisco Rica nasceu na cidade de Lamego, onde passou a sua infância e juventude. Posteriormente, a residir na cidade do Porto, começou a desenvolver uma série de actividades culturais, donde se destacam os seus trabalhos literários, a pintura e fotografia, com convites para se apresentar em espaços diversos de grande referência. Depois de uma passagem por jornais, revistas e alguma actividade como letrista, é nos livros que se tem destacado com obras publicadas por conceituadas editoras, na área da poesia e contos infantis e juvenis, participando em sessões de dinamização em escolas, um pouco por todo o país estrangeiro.

Depois de ter passado por diversos quarteis, no continente e nas ilhas, foi mobilizado para Angola em maio de 1975, onde permaneceu até à Independência deste país. Após alguma insistência da família e camaradas de armas, em 2020 decidiu escrever este livro, muito centralizado nos acontecimentos vividos em Angola como elemento das Forças de Integração.