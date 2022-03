Conservatório promove segunda edição de concurso internacional de vídeo

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove a segunda edição do Concurso Internacional de Vídeo FUNFEST, uma iniciativa que visa estimular a criatividade e o interesse pela produção audiovisual, numa vertente artística.

Este concurso é dirigido a estudantes com residência em Portugal, bem como a estudantes de escolas de outras nacionalidades, que frequentem o ensino secundário – ou profissional de grau equivalente – ou o ensino superior. Na primeira edição deste concurso, foram recebidas e avaliadas 541 candidaturas, oriundas de 72 países.

Conforme dá conta a organização através de comunicado, os participantes deverão apresentar vídeos subordinados ao domínio da ‘Educação e Arte: sensibilidade estética e artística’, que está enquadrado no âmbito do Projecto Cultural de Escola do Conservatório. Desta feita, é deixado um convite aos participantes para que reflectirem sobre a educação, a democracia cultural e o ensino das Artes e da sensibilidade estética e artística através do cinema. Assim, o tema oficial da presente edição é ‘O cinema ensina as Artes’.

Já estão abertas as inscrições para o concurso, que devem ser realizadas através de formulários próprios disponíveis no site oficial do Conservatório, consoante a origem das candidaturas, e os vídeos concluídos deverão ser remetidos para a organização até ao dia 30 de Abril.

A inscrição, gratuita e não condicionada, e todas as informações necessárias estão disponibilizadas no respectivo regulamento, disponível no mesmo local.

Os resultados serão divulgados a 26 de Maio, com a exibição dos vídeos finalistas e entrega de prémios.

Coorganizado pelos Núcleos de Gestão de Bibliotecas e de Produção Audiovisual da Direcção de Serviços de Investigação, Comunicação, Edições e Formação, este concurso pretende potenciar a aquisição de competências multifacetadas subjacentes à produção audiovisual, designadamente literárias, históricas, culturais, musicais, cénicas e linguísticas, promovendo a literacia da leitura, da informação, a digital e até a dos media, numa perspetiva entre pares, de jovens para jovens.

O Concurso Internacional de Vídeo FunFest conta com a parceria do programa EDUCAmedia, da Divisão das Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem, da Direção Regional de Educação.