“Julgo que neste momento Miguel Albuquerque tem uma missão na Madeira e terá de cumprir”. A declaração é do líder parlamentar do PSD-M. Jaime Filipe Ramos defende que o presidente da Comissão Política do PSD-M deverá liderar a estratégia dos social-democratas nas eleições regionais de 2023.

“O objectivo número um de Miguel Albuquerque é voltar a consolidar o projecto social-democrata na Região em 2023. Esse é que é o foco, o que vier depois temos tempo para pensar”, reagiu aquele que tem sido um dos assuntos que mais curiosidade suscita, de resto um repto lançado ontem por Miguel de Sousa durante a sua intervenção.

Jaime Filipe Ramos garante que há um “espírito de negociação” dentro do PSD-M e do CDS/PP que está certo que haverá uma negociação em 2023 desvalorizando “amuos” que possam surgir, mas sugere que sejam “resolvidos internamente” porque se assim não for “favorecerá o adversário”.