Sérgio Gonçalves diz que Governo deve aproveitar reforço do PRR para apoiar empresas da Madeira

O presidente eleito do Partido Socialista-Madeira defendeu, hoje, que o Governo Regional deve aproveitar o reforço de verbas que a Região irá receber, por via do reajuste do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para definir programas de apoio a fundo perdido para o tecido empresarial regional.

Sérgio Gonçalves frisou que os apoios às empresas da Região devem ser reforçados e afirmou que, neste momento, existe essa oportunidade, já que Portugal irá receber cerca de 1.600 milhões de euros de reforço do PRR, o que significa que a Região passará a ter mais 60 a 80 milhões de euros disponíveis.

“Agora, com nova disponibilidade financeira, por via deste reajuste que existirá no PRR, entendemos que o Governo Regional não pode tomar as mesmas opções que tomou no passado”, disse.

Lembrou ainda que dos quase 600 milhões de euros a que a Região teve acesso para projectos regionais, definidos e geridos pelo Governo Regional, a opção do actual executivo foi alocar tudo a investimento público, ao contrário daquilo que foi feito a nível nacional e na Região Autónoma dos Açores.

“Com esta disponibilidade, com cerca de 80 milhões de euros que poderão chegar à Região, entendemos que o Governo Regional deve mudar a sua postura relativamente às empresas e deve, efectivamente, definir programas de apoio com componente de fundo perdido para apoiar o tecido empresarial regional”, vincou.