Teresa Gonçalves Lobo expõe pela primeira vez na Assembleia

A Assembleia Legislativa da Madeira abre as portas à arte contemporânea, apresentando, esta quinta-feira, dia 10 de Março, pelas 17:30 horas, a exposição 'Da raiz ao núcleo', da conceituada artista plástica madeirense Teresa Gonçalves Lobo.

A abertura da exposição, que estará patente naquele espaço até ao dia 31 de Julho, será presidida pelo presidente do parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues.

Composta por cerca de duas dezenas de obras, a mostra concebida especialmente para a ‘casa da Democracia’, dissemina-se por vários espaços do parlamento regional e declina-se numa "intensa narrativa conceptual de linhas e manchas que dialogam entre si, fruto de um exercício corpóreo e espiritual, despojado de qualquer intenção, mas cujo clamor nos convoca para uma experiência de interioridade, profundamente apurada pelo espaço físico e emocional que as acolhe".

Tal como o “poema contínuo”, de Herberto Helder, a obra de Teresa Gonçalves Lobo apresenta-se-nos enquanto "construção poética, atemporal, de sempre e para sempre".

'Da raiz ao núcleo' declina-se, também, no livro-catálogo homónimo, publicação apoiada pela Assembleia Legislativa da Madeira, que contempla um extenso ensaio assinado por Bernardo Pinto de Almeida, com palavras prévias do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

No âmbito da exposição será ainda desenvolvido um programa de visitas orientadas pela própria artista, dirigidas a vários públicos, incluindo turistas portugueses e estrangeiros, escolas, universidade da Madeira, entre outros.

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

Sobre a autora

Teresa Gonçalves Lobo nasceu em 1968 no Funchal. Vive e trabalha em Lisboa e no Funchal, cidades onde têm os seus ateliers. Estudou desenho, pintura, gravura e fotografia no Ar.Co Centro de Comunicação Visual e no Cenjor, respetivamente. Teresa Gonçalves Lobo, cujo trabalho se iniciou há quase duas décadas, centrou-se logo de início no desenho, campo expressivo onde tem desenvolvido notável pesquisa.

Tendo exposto em diversos espaços em Portugal, e também internacionalmente, é hoje representada em Inglaterra pela prestigiada galeria londrina WATERHOUSE & DODD, onde expôs quer individual quer coletivamente.

O seu trabalho tem merecido uma grande atenção crítica, tendo sido objeto de ensaios monográficos da autoria de vários críticos e curadores portugueses como Nuno Faria, João Pinharanda ou Bernardo Pinto de Almeida.

Teresa Gonçalves Lobo encontra-se representada em diversas Coleções, privadas e institucionais, em Portugal e no estrangeiro.