Secretário da Saúde diz que "estamos agora muito mais confortáveis"

A situação pandémica da Região no que respeita à covid-19 é agora mais confortável, o que permite avançar com um aligeirar das medidas restritivas, nomeadamente o fim da obrigatoriedade do uso da máscara em espaços exteriores.

Pedro Ramos refere mesmo que "estamos agora muito mais confortáveis", apontando que com o 'fim' da máscara vai ser implementado de forma faseada.

O secretário regional apontou que as máscaras vão ser retiradas "com o mesmo rigor" com que foram implementadas e não perspectiva um aumento de casos com este aligeirar das medidas, referindo algum conforto face à cobertura vacinal actual.

Pedro Ramos, destacou, também, o facto de 40% da população madeirense já ter tido covid-19.