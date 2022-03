Exposições ao longo de todo o ano para comemorar fundação do Museu de Arte Contemporânea da Madeira

O secretário regional do Turismo e Cultura apresentou, esta tarde, o programa das comemorações dos trinta anos da fundação do Museu de Arte Contemporânea.

Eduardo Jesus salientou que para celebrar, desenvolveu-se um programa que envolve exposições ao longo do ano, com “iniciativas em conjunto, que permite aumentar a oferta”, seguindo uma lógica “de fazer mais e melhor”.

Algumas exposições vão ter itinerâncias, inclusivamente para o Porto Santo, “para envolver também” a Ilha Dourada nesta comemoração.

“´Com este conjunto de iniciativas queremos evocar esta existência e acima de tudo convidar a população da Madeira e do Porto Santo a participar neste processo", afirmou o governante.

O programa foi apresentado na cerimónia de abertura da exposição “Museu de Arte Contemporânea: a fundação”, esta tarde, no Museu da Quinta das Cruzes.

Confira o programa que começou em Janeiro e vai decorrer até ao final do ano.

Janeiro – Dezembro || Exposições Galeria

“Quebranto” – Emanuel Sousa curadoria de Márcia de Sousa

“Trinus” – Claúdio Garrudo, curadoria de Ana Matos

“Monachus-Tetrapodes” – Ricardo Barbeito, curadoria de Marcia de Sousa

“índice de matérias. sobre objectos e outras fantasmagorias” – Vítor Magalhães

Março – Dezembro || Exposições em parceria

“O Museu de Arte Contemporânea: a fundação” - Projecto de parceria entre o MUDAS.Museu e o MQC, curadoria de Márcia de Sousa

“Quebranto” de Emanuel de Sousa, com curadoria de Márcia de Sousa - circulação da exposição ao Porto Santo com apresentação no Salão Nobre da Câmara e na Sala de exposições temporárias do Museu Colombo;

Conferência de apresentação pública do catálogo da exposição, com a participação das autoras.

Maio – || Apresentação pública do site do MUDAS.Museu

Maio – Dezembro || Apresentação de publicações //Conferências

“Ciclo Conversas com tempo” – Apresentação dos catálogos das exposições de Carla Cabral, “Salobros Afectos”, Teresa Jardim, “Este Poema”, Hélder Folgado “Melancolia”, “Formas Encontradas de Sandra Baia” e “(Un)disclosed” de Julião Sarmento

Julho || 4ª Semana Pedagógica do MUDAS.Museu

Oficinas temáticas; oficinas criativas, visitas orientadas, conferências, acções de formação

Julho – Setembro || MUDASHOTsummer

Teatro, música, dança, artes plásticas, performance e cinema

3 de Dezembro de 2022

Concerto pela orquestra de Clássica da Madeira, comemorativo dos trinta anos da abertura do Museu de Arte Contemporânea da Madeira