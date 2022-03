Universidade da Madeira promove curso breve sobre variação nas línguas

A Universidade da Madeira, através da Direcção do Curso de Estudos de Cultura e do Centro de Desenvolvimento Académico, vai realizar um curso breve sobre Variação Fonológica, validado pela Direcção Regional de Educação.

O curso vai decorrer entre 16 e 18 de Março, das 16 às 19 horas, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus Universitário da Penteada, e será ministrado por Dermeval da Hora, Professor Catedrático da Universidade Federal da Paraíba (Brasil).

A variação nas línguas, tanto do ponto de vista fonológico como do morfossintáctico e lexical, é inerente ao ser humano. Durante três dias serão abordados conteúdos relacionados com a estrutura sonora do português e das suas variedades.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, até 15 de Março, através do endereço tinyurl.com. A emissão de certificado tem um custo de cinco euros.