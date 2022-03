Grupo Sousa oferece “câmara inteligente” à Universidade da Madeira

O Laboratório de Histologia e Anatomia Patológica, da Universidade da Madeira (UMa), recebeu, do Grupo Sousa, um equipamento de topo para a área do ensino e investigação médica. Trata-se de uma câmara inteligente ZEISS Axiocam 208, a cores, para adaptar ao microscópio existente, que oferece detalhes nítidos e imagens ao vivo em resolução 4K, permitindo assim aos alunos aprender como são constituídos os tecidos do nosso corpo e depois fazer a comparação entre o que é normal e patológico.

A assinatura do protocolo de doação decorreu, esta manhã, no Campus da Penteada, e Pedro Amaral Frazão, administrador e CSO do Grupo Sousa, salientou a relevância deste contributo, afirmando que o benefício em primeira linha será para os alunos, mas que também será algo fundamental para a população.

Este instrumento terá um papel importante na formação de futuros médicos, pois permite que os alunos fiquem melhor capacitados para responder a esta capacidade de identificação e diagnóstico, mas também será algo que terá impacto junto da comunidade, porque através deste equipamento os alunos conseguem detectar e analisar doenças que podem ser graves ou, pelo contrário, despistar no sentido negativo Pedro Amaral Frazão, administrador do Grupo Sousa

Pedro Amaral Frazão destacou ainda que está em vista uma nova parceria entre o Grupo Sousa e a Universidade da Madeira, no âmbito do desenvolvimento sustentável, que deverá ser anunciada em breve.

"Cada vez mais as empresas e a academia têm de que estar juntas, porque no fundo a matéria-prima em termos de recursos de pessoas para alimentar as empresas é proveniente das universidades. Portanto, esta ligação tem que ser reforçada”, frisou.

Já o reitor Sílvio Fernandes enalteceu como esta doação será crucial para capacitar ainda mais o curso de Medicina que a UMa dispõe.