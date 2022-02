Governo Regional apresenta Sistema de Incentivos à Digitalização das empresas

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, participa, na próxima segunda-feira, 7 de Fevereiro, pelas 12 horas, no Salão Nobre do Governo Regional, na Avenida Zarco, na sessão de apresentação pública do 'Digital Madeira – Sistema de Incentivos à Digitalização das Micro Pequenas e Médias Empresas da Região Autónoma da Madeira'.

Além do secretário regional de Economia, o evento contará com a presença do presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, Duarte Freitas, que é a unidade que irá operacionalizar mais estes apoios às empresas da Madeira e do Porto Santo.

A par desta apresentação pública, o IDE irá também promover uma sessão de esclarecimento junto de empresários e administradores de empresas, no dia 10 de Fevereiro, em formato 'on-line', no sentido dar conta desta nova medida do Governo Regional e das condições de candidatura.