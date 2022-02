Grupo parlamentar do PSD destaca "medidas decisivas" do Governo Regional durante a pandemia

O Grupo Parlamentar do PSD destacou esta sexta-feira, 4 de Fevereiro, o impacto positivo das medidas adoptadas pelo Governo Regional no investimento e no emprego durante a pandemia da covid-19.

Numa visita ao restaurante 'Brasa', na Praça de Colombo, no Funchal, o deputado Brício Araújo realçou a importância de o Governo Regional ter sido "pioneiro" em muitas medidas e de "ter, numa primeira fase, priorizado as medidas de saúde pública e de apoio às empresas, para depois criar condições para a retoma e recuperação económica”.

"As medidas foram pensadas numa perspectiva de equilíbrio e de recuperação da nossa economia e isso permitiu criar condições para uma nova dinâmica económica”, destacou, acrescentando que, desse modo, foi também possível criar condições para o investimento económico, dando o exemplo do restaurante 'Brasa', que nasceu em plena pandemia. Estes investimentos, segundo o deputado, são fundamentais para a retoma da economia, para o crescimento económico e também para a criação de postos de trabalho.

Brício Araújo realçou que "o emprego depende de medidas específicas, mas, acima de tudo, depende da dinâmica económica que é criada", sublinhando que essa dinâmica existe, actualmente, e foi criada essencialmente por força das políticas implementadas pelo Governo Regional.

O deputado acrescentou que, "fruto dessa política, assistimos a uma grande diminuição do desemprego registado em Dezembro de 2021", com uma redução de 28%, face a igual período do ano anterior, tendo-se, igualmente, verificado uma redução progressiva da taxa de desemprego ao longo do último ano, contrariando aquilo que tinha acontecido em 2020, devido à pandemia.

A Madeira "está a retomar uma nova dinâmica económica e de emprego" e foi, de resto, conforme assinalou, "a região do país com a maior redução do desemprego registado".