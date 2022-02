Governo Regional vai continuar a apoiar o Rali Vinho da Madeira e o 'Legend'

Miguel Albuquerque garantiu que o Governo Regional "vai continuar a apoiar" o Rali Vinho da Madeira e o Rally Legend.

O presidente do executivo madeirense considera que o desporto automóvel é "extremamente popular" na Região e "continua a arrastar multidões para a estrada".

A garantia foi deixada, esta tarde, na apresentação pública do livro 'Um Contributo para a História do Automobilismo Desportivo na Madeira', da autoria de Rui Vieira da Silva.

"Agradeço este documento que é legado à Região. Uma investigação exaustiva, para um trabalho de décadas sobre a realização de provas do automobilismo", realçou Miguel Albuquerque.

Rui Vieira da Silva falou sobre uma obra que "levou 20 anos a ser concluída", fruto de muita pesquisa, sobretudo através do Arquivo Regional.

"Tentei ser o mais exaustivo possível na descrição das provas daquela época, tão diferente das de agora", revelou.

A iniciativa, que teve o apoio da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, decorreu na sede do Club Sports Madeira, entidade organizadora do Rali Vinho da Madeira (RVM).

Pedro Melvill de Araújo, médico e director de prova do RVM, apresentou a obra, referindo-se a um trabalho "surpreendente", que além "de juntar muitos dados da comunicação social sobre o automobilismo, traz também muitas histórias sobre as provas que se faziam na altura".