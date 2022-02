Iniciativa Liberal acusa governo regional de chantagem e discriminação de não vacinados

A Iniciativa Liberal lembrou esta terça-feira, 8 de Fevereiro, que a actividade política "deve basear-se, sempre que possível, na evidência científica", acusando o Governo Regional da Madeira de "actuar com base na prepotência".

Em causa estão as recentes medidas de contenção da pandemia da covid-19 com principal enfoque na vacinação da população. Em nota enviada à comunicação social, assinada pelo coordenador da IL Madeira, Nuno Morna, a actuação do executivo madeirense é descrita como "uma táctica de política baixa, discriminação e puro fascismo sanitário".

Esta teimosia de querer dividir os madeirenses entre os bons e maus, entre vacinados e não vacinados, é do mais puro populismo e uma táctica de política baixa. É discriminação e não passa de puro fascismo sanitário. Iniciativa Liberal Madeira

A Iniciativa Liberal "rejeita este clima persecutório sobre os madeirenses, este constante desrespeito pelas liberdades individuais", lê-se na nota, que indica ainda que o partido fará chegar ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa as "atitudes de total desrespeito pela constituição, pela democracia e pela liberdade" levadas a cabo pelo executivo madeirense, concluindo que, mais uma vez, "Representante [da República para a RAM] não serve para nada".