PSD considera que crescimento turístico do Porto Santo deve-se a aposta do GR

O grupo parlamentar do PSD reuniu, hoje, com o secretário regional do Turismo e Cultura e abordou questões como o crescimento do número de ligações aéreas para o Porto Santo e o posicionamento do destino como referência nacional e internacional. Bernardo Caldeira destacou uma "aposta séria do Governo Regional para o esbatimento da sazonalidade" o que considera que contribuiu para o crescimento turístico da ilha.

O deputado social-democrata realçou que, mesmo em tempo de pandemia, o turismo esteve em pleno no Porto Santo, sendo as expetativas para 2022, igualmente, de crescimento turístico.

Na ocasião, Bernardo Caldeira salientou que este ano traz consigo como novidade a estreia da Easyjet com duas ligações semanais, com origem no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, "que vem complementar a oferta de um mercado emissor que estava em défice nos últimos anos, apesar da enorme procura".

O deputado concretiza que se houver uma sinergia com todas as entidades, locais, Governo Regional, operadores e grupos hoteleiros, e se todos rumarem para o mesmo lado, “as coisas boas acontecem”.

O social-democrata considera que esta é uma estratégia que está "a dar frutos", devendo ser reforçada este ano. Em Maio "as ligações aéreas irão triplicar, com a entrada da Easyjet e com o reforço da TAP, o que irá levar a um aumento ordem dos 52 por cento nas ligações aéreas e de 60 por cento na oferta de lugares, de Março a Outubro".

“Não temos dúvidas de que o Porto Santo estará preparado para receber, e receber bem, todos os turistas”, afirmou, deixando uma palavra de reconhecimento a todos os empresários Porto-santenses que têm elevado a qualidade da oferta dos seus serviços, ano após ano, sendo também deles o mérito do aumento da procura que o Porto Santo tem registado.