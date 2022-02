ARDITI quer "casar a ciência com a tecnologia"

O principal objectido da ARDITI é "casar a ciência com a tecnologia".

Esta foi a ideia central deixada esta manhã no arranque do segundo dia de visita oficial do presidente da Assembleia Legislativa dos Açores à Região Autónoma da Madeira, Luís Garcia, que acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues visitam esta manhã a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação - ARDITI, que tem como objectivo, o apoio a actividades de investigação e de desenvolvimento experimental, de promoção da difusão tecnológica, de formação e de informação científica e técnica, bem como a acções que contribuam para a modernização e desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (RAM).

Uma visita guiada pelo presidente da ARDITI, Rui Caldeira, acompanhado do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Rui Caldeira fez a resenha histórica e revelou as perspectivas da ARDITI. Composta por 3 unidades de investigação, actualmente tem mais de 30 projectos em curso e apoia mais de 300 investigadores.

Antes da comitiva descer ao piso -2 do Madeira Tecnopólo para presenciar a algumas demonstrações de projectos em curso em cinco laboratórios, foi dado a conhecer "o percuso significativo" que a ARDITI regista desde 1995 e que a posiciona no top 20 da União Europeia.

As despesas em investigação e desenvolvimento em percentagem do PIB da Região situa-se nos 0.4 %, por isso há "mais algum trabalho a fqzer nos próximos anos", admitiu.

Ainda assim o investimento "tem vindo a crescer significativamente" o que é um "bom indicador", tendo wm conta o número de investigadores por milhão de habitantes.

As principais áreas de especialização científica na ARDITI são computer science (28.0 %), sience technology (17.3 %) e engineering (17.1 %).

Razão para Rui Caldeira reforçar que "o futuro da Região tem de aliar a tecnologia à ciência".

Madeira que nesta área da investigação e desenvolvimento (ID) tem vindo a registar "forte crescimento do investimento privado", o que é também um bom indicador, mas que não invalida que continue a "ajudar as empresas a investir em ID".

Atrair mais financiamento europeu (Madeira contemplada com 13.3 milhões de euros) é outro dos propósitos.

Dos cerca de 4 milhões de euros orçamentados em 2021, a ARDITI conta este ano com perto de 10 milhões de euros de investimento.

No plano de actividades para os próximos anos conta contratar 10 investigadores até 2024 e assim "aumentar a competitividade internacional".