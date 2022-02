Rayan não sobreviveu a 4 dias num poço

O resgate do menino marroquino de dentro de um buraco a mais de 30 metros de profundidade demorou 4 dias, mas no final ao que tudo indica a criança não resistiu à provação.

Rayan Awram tinha 5 anos e poderá ter morrido ainda antes de concluída a sua retirada, embora informações contraditórias digam que tinha sido retirado do buraco ainda com vida.

A retirada ocorreu pelas 20h30 deste sábado, tendo sido imediatamente transportada para o hospital numa ambulância que aguardava no local.

Todas as agências, televisões e jornais internacionais prenderam as atenções do mundo nesta história que, referem, infelizmente teve um fim fatídico.

A agência Reuters informa ainda que o Rei Mohammed já enviou as suas condolências à família do menino.